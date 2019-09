Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai indultar policiais presos, “injustamente por pressão da mídia”, no final do ano. “Final do ano, espera aí, tá. Aqueles indultos, eu vou escolher alguns colegas, policiais, que estão presos injustamente pelo Brasil. Presos por pressão da mídia”, disse durante a live desta noite de quinta, 29.

Em novembro do ano passado, Bolsonaro, em fase de transição, afirmara que se o então presidente Michel Temer indultasse presos no Natal, “seria o último”.