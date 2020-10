Bolsonaro promete não ‘aumentar carga tributária’, mas não descarta CPMF

Em encontro com o líder do Podemos na Câmara, Léo Moraes (Podemos-RO), o presidente Jair Bolsonaro prometeu que não quer “aumentar a carga tributária” do País. Mas não descartou a criação de um imposto sobre transações digitais, a “nova CPMF” sonhada por Paulo Guedes.

“Existe essa convergência de não aumentar a carga tributária. Ele ainda está ouvindo a equipe econômica. Falei que o Podemos é contrária a criação da CPMF”, disse ao BRP. “Gostei dele dizer que é contra o aumento. Vai de encontro o que a gente defende”, afirmou.

Como adiantou o BRPolítico em seu relatório Fique de Olho, a ordem de Jair Bolsonaro para equipe econômica é não falar da criação de nenhum imposto até que a eleição municipal deste ano tenha terminado. Bolsonaro acredita que conseguirá “varrer o PT do Nordeste” no pleito e não quer a discussão de um tributo impopular atrapalhando seus planos.