Bolsonaro promete outra vez transferir embaixada para Jerusalém

Equipe BR Político

Em entrevista dada ao canal DD Índia, Jair Bolsonaro voltou a afirmar que pretende transferir a Embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Dessa vez, segundo informa o Broadcast, o plano seria fazer a mudança em 2021.

“Eu acho que no próximo ano deveremos estar na posição para possivelmente transferir nossa embaixada para Jerusalém”, disse o presidente, que está em viagem oficial à Índia.

Promessa feita na campanha, a mudança da embaixada ainda não saiu do papel pelo temor de que provoque problemas diplomáticos com outros países do Oriente Médio. Na entrevista, entretanto, Bolsonaro garantiu que tem conversado com líderes da região e que não teria havido resistências à ideia.