Bolsonaro provoca: ‘O Rio está pegando hoje’

O presidente Jair Bolsonaro riu ao comentar o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), por supostos desvios na área da Saúde. “O Rio está pegando, o Rio está pegando hoje. Está sabendo do Rio hoje? Governador já… Quem é teu governador?”, reagiu Bolsonaro a um apoiador que o questionou sobre a situação do Estado, na saída do Palácio da Alvorada, nesta sexta-feira, 28.

O vice-presidente Hamilton Mourão também comentou a decisão do Superior Tribunal de Justiça e avaliou ser “difícil” que Witzel retome o cargo. “Eu lamento pelo povo do Rio de Janeiro que sofre a ausência de estado. A gente tem de buscar uma forma para reverter essa situação. Eu acredito que, ao longo desses próximos seis meses, esse processo de impeachment deve avançar. Acho difícil que ele volte”, disse o general da ativa.