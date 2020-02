Bolsonaro publica apoio de ex-palhaço Bozo

Equipe BR Político

Em meio a mais um episódio de turbulência na política nacional, o presidente Jair Bolsonaro divulgou, na quarta-feira, 26, um vídeo de apoio do primeiro intérprete do palhaço Bozo, Wanderley Tribeck. Na mensagem, o ex-animador de palco diz que “a esquerda elogia” Bolsonaro ao chamá-lo de Bozo.

“Resolvi gravar esse vídeo por causa dessas coisas que estão acontecendo nesse carnaval e já há muito tempo, que as pessoas vêm chamando o presidente da República de palhaço Bozo. Eu sou o primeiro palhaço Bozo do Brasil, fiz todo aquele sucesso nos anos 80, conquistei cinco troféus imprensa, conquistei três discos de ouro e três de platina. Fui embaixador da Boa Vontade da Unesco nos EUA. O meu nome foi parar na calçada da fama, em Los Angeles, porque fui considerado o maior palhaço do mundo. Não foi o maior palhaço de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo. Não, foi o maior palhaço do mundo. Eu fui o maior palhaço do mundo. Portanto, a esquerda está elogiando o nosso presidente quando chamam ele de Bozo, porque o Bozo conquistou uma legião de amigos”, disse.

Durante o Carnaval, no primeiro desfile da Série A do Rio de Janeiro, a Acadêmicos de Vigário Geral levou ao Sambódromo um palhaço semelhante ao Bozo com terno, gravata, faixa presidencial e imitando um gesto bolsonarista de arminha com as mãos.

Na legenda da postagem, o presidente escreveu: “Assista a mensagem do Bozo dirigida a Jair Messias Bolsonaro. Um exemplar profissional da alegria que encantou as crianças nos anos 80”. O ex-palhaço continuou: “As crianças que hoje têm seus 40, 45 anos, amaram o Bozo e continuam amando. Portanto, se o Bozo virou um ídolo da criançada, o Bozo fez bem para o país. O Bozo foi bom para as famílias. O Bozo era a continuação do lar das pessoas, o Bozo não fazia nada de maldades. Portanto, Bolsonaro, tenha orgulho quando te chamam de Bozo, porque estão te chamando de uma pessoa boa”, concluiu Tribeck, que hoje é pastor evangélico.