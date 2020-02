Bolsonaro: ‘Quando não gostam de você, até seu silêncio é criminalizado’

Equipe BR Político

Nesta sexta-feira, 28, o presidente Jair Bolsonaro insinuou que é “criminalizado” pela imprensa. Em publicação feita pelas redes sociais, o chefe do Executivo compartilhou um áudio em que o jornalista Alexandre Garcia, apoiador de Bolsonaro, comenta sobre o vídeo enviado pelo celular do presidente convocando para protestos em seu apoio e contra o Congresso e STF. O caso foi revelado pela editora do BRP, Vera Magalhães.

“Liberdade de expressão só vale para a ‘grande’ imprensa e a esquerda. Quando não gostam de você, até seu silêncio é criminalizado”, escreveu Bolsonaro. No áudio, Garcia diz que o vídeo não convoca para atos contra o Congresso, mas sim de apoio ao presidente. “Tem gente aí fingindo que é outra coisa. E aí ficam repetindo, como Goebbels recomendou, né, o ministro de Hitler. ‘Repita mil vezes e a mentira vira verdade'”, diz Garcia no áudio.

Ontem, Bolsonaro ofendeu Vera em entrevista na entrada do Palácio da Alvorada e também em transmissão ao vivo em sua página no Facebook. Ele acusou a jornalista de mentir ao divulgar que ele compartilhou dois vídeos para seus contatos no WhatsApp, convocando para manifestações em defesa do governo no dia 15 de março. Os movimentos de direita anunciaram que os atos serão contra o Congresso.

Nas duas ocasiões, o presidente disse que o vídeo divulgado por Vera é de 2015. Naquele ano, porém, Bolsonaro era deputado, e não presidente, e a facada sofrida por ele – que aparece na gravação – ocorreu na campanha de 2018. Além disso, o vídeo faz clara menção a Bolsonaro já no cargo de presidente. “(…) Temos um presidente trabalhador, incansável, cristão, patriota, capaz, justo, incorruptível”, diz o texto da gravação.