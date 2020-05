Bolsonaro quebra silêncio sobre operação da PF que atingiu apoiadores

Após longas horas em silêncio, no fim da noite de quarta-feira, 27, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre a operação da Polícia Federal ocorrida ontem. O presidente saiu em defesa de seus apoiadores que foram alvos de mandados no âmbito do inquérito das fake news, do Supremo Tribunal Federal, que apura ameaças a integrantes da Corte.

Deputados da base do governo, empresários e um blogueiro bolsonarista estão entre os alvos da operação. No Twitter, Bolsonaro publicou trecho de uma reportagem do Jornal Nacional em que o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news no STF, fala sobre liberdade de expressão.

“Ver cidadãos de bem terem seus lares invadidos, por exercerem seu direito à liberdade de expressão, é um sinal que algo de muito grave está acontecendo com nossa democracia”, escreveu Bolsonaro.

Na sequência, ele disse ainda que nenhuma violação do direito à liberdade de expressão deve ser aceita. “Estamos trabalhando para que se faça valer o direito à livre expressão em nosso País. Nenhuma violação desse princípio deve ser aceita passivamente!”, escreveu.

