Bolsonaro quer ‘bom relacionamento’ com Argentina

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que deseja ter um “bom relacionamento” com a Argentina, mas tendo a “democracia e a liberdade acima de tudo”. O comentário foi feito na manhã desta segunda-feira, 17, quando o Bolsonaro comentou o fato de que o presidente do país vizinho, Alberto Fernández, não deve comparecer à posse do presidente eleito do Uruguai, Luis Lacalle Pou.

“Obviamente, o que nós queremos com a Argentina é o Mercosul, um bom relacionamento, mas tendo aí a democracia e a liberdade acima de tudo”, disse. Havia o plano de Bolsonaro e Fernández se encontrarem durante o evento.

“Tem um evento na Argentina nesse dia (da posse), e ele dificilmente compareceria. Eu disse: eu atraso minha vinda para cá caso ele vá prestigiar a posse. Parece agora que não vai dar tempo de cumprir essa agenda”, disse Bolsonaro, que comentou ainda que um outro encontro dependerá dos chanceleres, segundo o Broadcast Político. Fernández já afirmou estar disposto a buscar uma nova data para a reunião.