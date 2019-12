Bolsonaro quer embaixador em Israel ‘mais afinado com governo’

Equipe BR Político

Após se reunir com o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 10, que pretende trocar o embaixador do Brasil em Tel Aviv, cargo ocupado por Paulo Cesar de Vasconcellos. Segundo o Broadcast Político, o presidente afirmou que quer embaixadores “mais afinados” com o governo.

Um dos nomes cotados para substituir Vasconcellos é o coronel do Exército Paulo Jorge de Nápolis, que foi adido militar em Israel durante três anos. “Não quer dizer que seja ele. O coronel está no radar”, disse Bolsonaro. “O que está lá, acho que está há mais de dois anos. É natural trocar”. O presidente também informou que pretende enviar mais jovens para fazer intercâmbio em Israel, para que estudem questões como agricultura, piscicultura (cultivo de peixes) e tecnologia do país.