Bolsonaro quer lei sobre ‘quarentena’ para resgatar brasileiros

Gustavo Zucchi

O presidente Jair Bolsonaro sinalizou que por enquanto não mandará buscar os brasileiros que estão no exterior em aréas de contagio do coronavírus. Segundo Bolsonaro, as razões são duas: a primeira é o custo de um voo fretado para retirar os brasileiros de países como a China. A segunda é a falta de uma lei de quarentena que impeça o contato dos resgatados com o resto da população.

“O grande problema que nós temos pela frente, nós não temos uma Lei de Quarentena. Trazer brasileiro para cá, é nossa ideia obviamente coloca-los em quarentena, mas qualquer ação judicial os tira de lá e aí seria uma irresponsabilidade”, disse. “Quem tiver qualquer possibilidade, qualquer sintoma não embarcaria e chegando aqui pela ausência da lei da quarentena, nós temos que discutir com o parlamento. Nós vamos decretar a quarentena com toda certeza numa base militar longe de grandes centros populacionais para que a gente não cause pânico.”