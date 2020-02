Bolsonaro quer ‘perícia isenta’ em corpo de Adriano da Nóbrega

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o ex-PM Adriano da Nóbrega, morto pela polícia baiana no último dia 9. Na manhã desta terça-feira, 18, o presidente defendeu que seja feita uma “perícia independente” do corpo. “Sem uma perícia isenta os verdadeiros criminosos continuam livres até para acusar inocentes do caso Marielle”, escreveu Bolsonaro no Twitter.

Junto à mensagem, o chefe do Executivo compartilhou uma notícia de ontem, que diz que a Justiça liberou o IML da obrigação de conservar o corpo de Adriano. A decisão é vista como um possível dificultador de um trabalho independente de perícia.

O presidente também questionou sobre quem fará a perícia nos 13 celulares encontrados com o miliciano. Segundo Bolsonaro, “poderiam forjar trocas de mensagens e áudios recebidos? Inocentes seriam acusados do crime?”, questionou.