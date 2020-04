Bolsonaro: ‘Quero ver como governadores vão pagar folha de maio’

O presidente Jair Bolsonaro defendeu novamente, nesta quarta-feira, 1, a volta gradual das atividades nos Estados que adotaram medidas de isolamento para conter o avanço do novo coronavírus.

Durante entrevista ao Programa do Datena, na Band TV, ele avaliou que governadores, a maioria defensora das restrições recomendadas pelo Ministério da Saúde, terão dificuldades de pagar salários diante da queda na receita. “Temos de ter uma forma de fazer com que as pessoas voltem ao trabalho. Quero ver como governadores vão pagar folha de maio, junho”, disse, “Duvido que paguem e vão ter de recorrer ao governo federal”, completou.

Vídeo fake

Na entrevista, o presidente também pediu desculpas pelo vídeo publicado hoje pela amanhã. Ele reconheceu que a publicação sobre um suposto desabastecimento na Ceasa de Contagem (MG), não mostrava a realidade. “Quero me desculpar publicamente pelo vídeo (publicado) sobre desabastecimento. A gente erra e corrige”.