Bolsonaro: ‘Quero voto impresso já’

Depois de votar em segundo turno, neste domingo, 29, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as urnas eletrônicas e a defender o voto impresso. Ele afirmou que a partir do ano que vem vai “partir para isso aí”. Segundo ele, essa é uma decisão que deve ser tomada pelo Executivo em acordo com o Legislativo.

“Eu, como presidente da República, quero voto impresso já”, disparou aos jornalistas. “A questão do voto impresso é uma necessidade, está na boca do povo, e as reclamações são demais. Não adianta alguém bater no peito e falar que é seguro. Nós pretendemos, a partir do ano que vem, partir pra isso”, disse Bolsonaro.

O presidente ainda fez insulações sobre fraude nas últimas eleições presidenciais.

“Na minha eleição em 2018, eu só entendo que fui eleito porque tive muito, mas muito voto. Tinha reclamações que o cara ia votar no 17 e não conseguia, mas votava no 13”, disse.