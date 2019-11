Bolsonaro questiona ‘pressa’ para envio de reforma administrativa

Equipe BR Político

Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a proposta de reforma administrativa do governo federal está “no forno”, mas o chefe do Executivo não confirmou quando será enviada ao Congresso Nacional. Como você vem acompanhando no BRP, a reforma administrativa deveria ser a próxima pauta do governo após a aprovação da Previdência, mas ela ainda não tem data definida para chegar ao Legislativo. “Para quê tanta pressa?”, questionou Bolsonaro nesta segunda-feira, 18.

No último domingo, 17, Bolsonaro afirmou que a reforma “”vai aparecer aí, mas vai demorar um pouco”. Segundo as informações do Broadcast Político, o presidente afirmou, ainda, que é “lógico” que espera o melhor cenário para enviar o texto. “Tenho de mandar para lá para ter menos atrito possível. É só isso”, disse. Você já leu aqui no BRP que a reforma administrativa deve ser a primeira vítima da polarização gerada pela soltura do ex-presidente Lula, no dia 8 de novembro. No nosso relatório Fique de Olho, explicamos quais devem ser os principais pontos da reforma.