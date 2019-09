Bolsonaro questiona volume de yanomamis em reserva

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro transmitiu sua live nesta quinta, 26, ao lado da indígena Ysani Kalapalo, a mesma que o acompanhou para a Assembleia-Geral da ONU, em Nova York. Novamente, os dois questionaram a representatividade do cacique Raoni para a comunidade indígena, defenderam a soberania do Brasil frente à cobiça internacional e ressaltaram as riquezas naturais da região amazônica. A youtuber chamou de “hipócritas” os “parentes” que a condenam pela oposição que faz a Raoni.

“Vocês acham que o Raoni representa as 305 etnias?”, repetiu. Se referindo à esquerda como “essa turminha vermelha”, Ysani corroborou com a tese de Bolsonaro de que a reserva yanomami localizada no Amazonas e em Roraima tenha “15 mil pessoas”. “Dá para contar quantos índios tem lá?”, perguntou ele. Segundo dados do IBGE, a reserva registrava 25,7 mil indígenas em sua área, em 2010. “Tem muito menos de 15 mil lá”, replicou ela.