Bolsonaro reafirma: ‘Não permitiremos a venda de terras para estrangeiros’

Em evento no município de Coribe, no interior da Bahia, o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar, nesta quinta-feira, 21, que “não permitirá” a venda de terras para estrangeiros. Desde o final do ano passado, o chefe do Executivo já vem anunciando que vetará o Projeto de Lei 2.963/2019, relatado pelo senador Irajá (PSD-TO), que facilita a compra, a posse e o arrendamento de propriedades rurais no Brasil por pessoas físicas ou empresas estrangeiras. O PL foi aprovado com emendas pelo Senado em 15 de dezembro e seguiu para a Câmara dos Deputados.

“No que depender de mim, e tenho certeza, da bancada de deputados federais aqui da Bahia, não permitiremos a venda de terras para estrangeiros. Esse país é nosso, é de cada um de nós”, disse o presidente durante a cerimônia de entrega de obras da BR 135.

O comentário foi feito depois de Bolsonaro afirmar que o governo vai se empenhar para garantir o título de propriedade para 574 famílias do assentamento Reunidas Pai João, localizado no município baiano.

“Aos atuais 574 famílias que vivem no assentamento Reunidas Pai João, que clamam por um título, porque no momento têm apenas a posse, nós nos empenharemos de modo que o mais rapidamente possível possamos transformá-los em cidadãos de verdade, tendo em vista terem um título de propriedade na mão, para poder, então, melhor se dedicar àquele pedaço de terra, trabalhar, buscar parcerias, buscar financiamento, e no futuro, lá na frente, poder dizer que deixou para seus filhos e netos, uma propriedade. Para nós, governo federal, a propriedade privada é sagrada”, disse.