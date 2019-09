Bolsonaro reassume cargo amanhã, diz porta-voz

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro só deve reassumir a Presidência na sexta-feira, 13. A previsão anterior era de que isso ocorresse hoje. De acordo com o boletim médico divulgado há pouco, Bolsonaro permanece com sonda nasogástrica e com alimentação diretamente na veia. Desde domingo ele está internado no Hospital Vila Nova Star, onde ele se recupera de uma cirurgia para correção de uma hérnia incisional.

De acordo com o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, a partir de amanhã, Bolsonaro retoma as atividades de um gabinete montado no hospital. Mas caso haja necessidade médica, essa previsão pode mudar. “Se nós identificarmos, a partir das análises da equipe médica, que há algum inconveniente para que o senhor presidente da República exerça o seu cargo com efetividade, eficiência e eficácia, nós vamos entender, naturalmente, que pode haver uma postergação. Mas o planejamento, no momento, é para que não haja essa postergação”, destacou o porta-voz.

A partir de amanhã, visitas continuarão restritas, mas não impeditivas. Ou seja, se necessário para as atividades presidenciais, Bolsonaro poderá receber autoridades. Rêgo Barros disse ainda que está mantido o planejamento da viagem de Bolsonaro a Nova York, onde ele deve discursar na Assembleia-Geral da ONU no próximo dia 24. Ainda não há previsão de alta.