Bolsonaro recebe dirigentes do Flamengo

Equipe BR Político

Um dia depois de assistir a uma partida de futebol entre Flamengo e Athletico Paranaense, no estádio Mané Garrincha, o presidente Jair Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada nesta segunda-feira, 17, representantes do rubro-negro carioca.

Segundo o presidente, os dirigentes do Flamengo apresentaram sugestões de mudanças legislativas relativas ao futebol. De acordo com Bolsonaro, foram dados encaminhamentos de como o governo pode agir em torno do tema.

“Perguntei se havia unanimidade dos demais times de futebol, e a princípio há entendimento de que tem de reformular algumas leis no futebol. Foram dados respectivos encaminhamentos de como começar a ajudar a reformular o futebol no País”, disse o presidente, que estava acompanhado na reunião dos ministros da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno.