Bolsonaro recebe ‘Youtubers’ pró-governo

Um dia antes de manifestação em apoio ao governo a se repetir em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro recebeu na manhã deste sábado, 23, no Palácio da Alvorada, um grupo de Youtubers pró-governo. O encontro contou com a presença das deputadas Carla Zambelli (PSL-SP) e Bia Kicis (PSL-DF). A visita do grupo, que não constava da agenda oficial do presidente, ocorre após a liberação pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, apontada como prova pelo ex-ministro Sérgio Moro de possível interferência de Bolsonaro na Polícia Federal.

Ao Broadcast Político, Zambelli afirmou que os influenciadores não tiveram impressão negativa sobre o vídeo. “Não teve uma impressão negativa sobre o vídeo na visão desses Youtubers porque o público deles é bolsonarista”, disse. E acrescentou: “Assim, é o que todo mundo está falando. Esse vídeo praticamente reelegeu o presidente antecipadamente.”

Os influenciadores devem participar de manifestação em apoio ao governo no domingo, 24, a partir das 10h. “Os Youtubers combinaram que nesta semana eles viriam (para a manifestação).” Atos pró-governo aos finais de semana têm sido comuns em Brasília. O presidente inclusive costuma comparecer às manifestações, lembra o Broadcast Político.