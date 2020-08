Bolsonaro reclama de ‘pessoalzinho chato’ que quer ‘auxílio emergencial indefinitivamente’

Em conversa com sua militância na porta do Palácio do Alvorada, Jair Bolsonaro reclamou de quem tenta “prorrogar o auxílio emergencial” indefinitivamente. O presidente disse que quer um prazo para o fim do benefício e que planeja um valor “no meio termo” entre os R$ 600 atuais e os R$ 200 desejados pela equipe econômica. “Tem um pessoalzinho chato querendo prorrogar indefinidamente, mas são R$ 50 bilhões por mês. Não dá. Estão pensando em prorrogar alguns meses, mas não com R$ 200 e nem R$ 600, um meio termo”, disse o presidente.