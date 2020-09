Bolsonaro reclama de reação do mercado ao Renda Cidadã

Em conversa com apoiadores nesta terça-feira, 29, o presidente Jair Bolsonaro reclamou da reação negativa do mercado financeiro ao anúncio feito ontem pelo governo federal de um novo programa para transferência de renda para a população mais vulnerável, o Renda Cidadã. Na porta do Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo apelou por sugestões para solucionar possíveis problemas sociais em 2021.

“Pessoal do mercado também, não estou dando recado para vocês. Se o Brasil for mal, todo mundo vai mal. Aquele ditado estamos no mesmo barco é o mais claro do momento. O Brasil é um só. Se começar a dar problema todos sofrem. Pessoal do mercado não vai ter renda também. Vocês vivem disso, de aplicação”, disse Bolsonaro.

Ontem, após o governo anunciar que tinha a intenção de usar parte dos recursos de precatórios e parte do Fundeb para financiar o Renda Cidadã, o mercado reagiu com queda da bolsa, aumento do dólar e dos juros futuros.

Repetindo o que havia dito mais cedo pelo Twitter, Bolsonaro afirmou que é preciso encontrar uma forma de atender 20 milhões de pessoas que irão ficar em renda com o fim do auxílio emergencial, em janeiro de 2021. Essa situação, afirmou, pode levar a “distúrbios sociais” e “a esquerda pode se aproveitar disso e incendiar o Brasil”.

“Nós precisamos ter uma alternativa para isso, se não os problemas sociais serão enormes. Agora tudo que o governo pensa, ou gente ligada ao governo, ou líderes partidários pensam, isso aí se transforma em criticas monstruosas contra nós”, disse. “Temos que ter alternativa para isso. Sabemos que não tem recurso então está buscando alternativas.”

O presidente também citou a possível venda de estatais para obter recursos. “Alguns falam ‘ah, pega dos precatórios’, ‘vende algumas estatais’. Vender estatais não é de uma hora para outra assim, não”, comentou. Ele destacou que é preciso cautela nos processos. “É um processo enorme, você tem que ter um critério para isso, você não pode queimar estatais, tem que vender estatais para uma finalidade. Se bem que para essa finalidade é possível de ser estudado, antes que o mercado desabe novamente”, disse.