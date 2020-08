Bolsonaro reclama de repercussão após dizer que ‘ideia de furar o teto existe’

Mesmo com o próprio Jair Bolsonaro admitindo em mais de uma ocasião que membros de seu governo gostariam de “furar” o teto de gastos, o presidente reclamou das notícias sobre o tema. Segundo Bolsonaro, em transmissão ao vivo nas redes sociais, a imprensa fez “fake news” sobre suas declarações na última quinta-feira.

“A imprensa demitiu o Paulo Guedes, o mercado ficou nervoso, o dólar caiu, a bolsa subiu…”, declarou o presidente nesta quinta. Na última semana, Bolsonaro disse ipsis litteris que “a ideia de furar o teto existe, o pessoal debate. Qual o problema?”. Recentemente, o presidente reclamou também do uso do termo “debandada” para a série de saídas do Ministério da Economia. A expressão foi utilizada pelo próprio Guedes ao noticiar a saída de Salim Mattar e Paulo Uebel de secretarias da pasta.