Bolsonaro reclama e diz que não houve ‘debandada’ na Economia

Apesar do termo “debandada” ter sido utilizado por seu ministro da Economia, Jair Bolsonaro reclamou da utilização do termo. Ao comentar a saída de Salim Matar (Desestatização) e Paulo Uebel (Desburocratização) do time de Paulo Guedes, o presidente disse que “foram apenas duas saídas” e que foi feito um “exagero” por parte da mídia.

“Dois secretários resolveram ir embora. Manchete na mídia: debandada. Dois saíram!”, disse o presidente em sua transmissão nas redes sociais desta quinta-feira, 13. Bolsonaro reconheceu que existem “dificuldades”, em especial nas privatizações e reclamou que precisa da aprovação do Congresso para vender as “empresas mães”.

Bolsonaro também disse que não saiu “completamente satisfeito” da reunião com Rodrigo Maia (DEM-RJ), Davi Alcolumbre (DEM-AP) e Paulo Guedes. “Mas acalmou o mercado. Intenção era se acertar no que era possível”, disse.