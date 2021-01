Bolsonaro recomenda a Mourão ‘se candidatar em 2022’ para trocar ministros

O clima entre Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão não está lá dos melhores. Nesta quinta-feira, 28, o presidente da República respondeu ao seu vice, que levantou a possibilidade de exonerar o chanceler Ernesto Araújo, último exemplar olavista no primeiro escalão do governo. “Se alguém quiser escolher ministro, se candidate em 22 e boa sorte em 23”, disse para apoiadores na porta do Palácio da Alvorada.

“O vice falou que eu estou para trocar o chefe do Itamaraty. Quero deixar uma coisa bem clara. Tenho 22 ministros efetivos e um que é interino. Aí que nós podemos ter realmente um nome diferente ou a efetivação do atual. Nada mais além disso”, explicou para sua militância. “O que nós menos precisamos é de palpiteiro no tocante a formação do meu ministério. Deixo bem claro: todos os 23 ministros eu que escolho e mais ninguém e ponto final”, afirmou Bolsonaro.