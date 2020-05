Bolsonaro reconduz Carlos Marun ao conselho de Itaipu

Um aliado da velha guarda de Michel Temer foi mantido por Jair Bolsonaro no cargo de conselheiro da Itaipu Binacional, empresa que cuida da hidroelétrica na fronteira entre Brasil e Paraguai. Trata-se de Carlos Marun, que foi ministro-chefe da Secretaria de Governo do emedebista. Ele está no conselho desde o final do mandato de Temer no Planalto.

Bolsonaro também manteve como conselheiro o ex-deputado Carlos Aleluia (DEM-BA). Aleluia é um dos nomes que consta na lista da Odebrecht, suspeito de receber valores via caixa 2 nas eleições de 2010 e 2014. Dentre as novidades para o conselho, está o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.