Bolsonaro: ‘Reconheço a seriedade do momento’

Gustavo Zucchi

Com panelaços ocorrendo por mais um dia, o presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais tentar convencer a população de que, apesar de ter dado declarações minimizando o coronavírus e entrevistas defendendo aglomerações, reconhece a “gravidade” do momento. Segundo Bolsonaro, ele está empenhado em ” impedir que o pânico tome conta do País”.

“Reconheço a seriedade do momento e o temor de muitos brasileiros ante a ameaça do coronavírus. Também é meu dever impedir que o pânico tome conta do país, o que complicaria ainda mais a situação. É com este objetivo, de mostrar que superaremos este obstáculo, que tenho tratado a questão com coragem e tranquilidade. De forma alguma usarei do momento para fazer demagogia”, justificou o presidente.