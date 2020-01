Bolsonaro recua de recontratação de Santini

Vera Magalhães

O presidente Jair Bolsonaro anunciou agora pela manhã, no Twitter, que tornará sem efeito a recontratação de Vicente Santini na Casa Civil. Segundo o presidente, uma nova edição do Diário Oficial da União será rodada com a nova exoneração.

Santini é o ex-número 2 da Casa Civil, que havia sido demitido por usar avião da FAB como jato particular para ir a Davos e depois à Índia, mas foi recontratado no dia seguinte para o mesmo ministério, com salário menor.

Bolsonaro dá a entender que a responsabilidade por recontratar Santini foi de Onyx Lorenzoni, porque no mesmo tuíte anuncia um “castigo” para o ministro da Casa Civil, que perde o PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos, para o Ministério da Economia. O PPI já havia sido um prêmio de consolação para Onyx quando ele perdeu a articulação política do governo.