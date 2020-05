Bolsonaro recua na renomeação de Mantovani para Funarte

Correndo o risco de perder o segundo secretário de Cultura no ano, Jair Bolsonaro recuou na renomeação do maestro Dante Mantovani para a direção da Funarte. Mantovani foi um dos primeiros cortados por Regina Duarte após a atriz assumir a Secretaria. Segundo o Estadão, Bolsonaro atendeu a pressões de dentro do Planalto para tornar sem efeito a nomeação de Mantovani. Está marcado para esta quarta-feira, 6, um almoço entre Bolsonaro e Regina para tentar melhorar o relacionamento entre os dois. O presidente considera sua secretária “muito suscetível à esquerda”. Regina, por sua vez, acredita não ter autonomia para nem sequer montar sua equipe.