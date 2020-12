Bolsonaro reitera: ‘Vocês terão de assinar termo de responsabilidade’

O presidente Jair Bolsonaro reiterou na noite de segunda, 14, que os brasileiros terão de assinar um termo de responsabilidade antes de tomarem a vacina contra o novo coronavírus. O chefe do Planalto deve assinar nesta terça-feira, 15, a medida provisória com o aval à liberação de R$ 20 bilhões para a compra de vacinas contra a covid-19.

“Não é obrigatória. Vocês vão ter que assinar o termo de responsabilidade, se quiserem tomar. A Pfizer é bem clara no contrato: ´Não nos responsabilizamos por efeito colateral’. Tem gente que quer tomar, então toma. A responsabilidade é sua. Para quem está bem fisicamente, não tem que ter muita preocupação. A preocupação é o idoso, quem tem doença”, disse Bolsonaro a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada.

Sem máscara de proteção, Bolsonaro cumprimentou e tirou fotos com apoiadores, em mais um dia no qual contrariou estudos científicos e recomendou tratamentos com remédios sem eficácia comprovada.