Bolsonaro replica vídeo de Ceasa vazio: ‘A culpa é dos governadores’

Um dia após fazer um novo pronunciamento em cadeia nacional em tom menos beligerante que o anterior, o presidente Jair Bolsonaro voltou sua artilharia nesta manhã de quarta, 1, contra governadores e prefeitos no combate ao coronavírus. Seu perfil no Facebook reproduz a reclamação de um homem no Ceasa em Belo Horizonte sobre o baixo movimento no local. “Isso aqui, ó (espaço vazio), é culpa dos governadores. Porque o presidente está brigando incessantemente para que haja uma paralisação responsável”, diz o desconhecido.

“Não é um desentendimento entre o Presidente e ALGUNS governadores e ALGUNS prefeitos. São fatos e realidades que devem ser mostradas. Depois da destruição não interessa mostrar culpados”, escreveu na sequência o presidente na rede.