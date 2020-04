Bolsonaro replica vídeo em que feirante chama governadores de ‘canalhas’

Menos de 12 horas após fazer um novo pronunciamento em cadeia nacional em tom menos beligerante que o anterior, o presidente Jair Bolsonaro voltou sua artilharia nesta manhã de quarta, 1, contra governadores e prefeitos no combate ao coronavírus.

Seu perfil no Facebook e no Twitter reproduziu vídeo com a reclamação de um homem no Ceasa em Belo Horizonte sobre o baixo movimento no local. “Isso aqui, ó (espaço vazio), é culpa dos governadores. Porque o presidente está brigando incessantemente para que haja uma paralisação responsável: não paralisar todos os setores, quem não é do grupo de risco voltar a trabalhar”, diz o desconhecido.

O feirante diz que tem de olhar os dois lados. “É isso que o presidente está querendo fazer, e essa corja de governadores canalhas estão aí, cada um por si, igual a uma manada de burro, dando tiro para todo lado, querendo ganhar nome e projeção política à custa do sofrimento da população”, diz o comerciante. Afirma que se demorar a retomar a economia já terá acontecido “quebradeira geral”, tumulto e “desespero na vida de muitas famílias”. No entanto, reportagem da CBN nesta manhã informou que o movimento na Ceasa está “normal”, que não há risco de desabastecimento, com base em depoimento da gerência do local, e acrescenta que às terças, quando supostamente teria sido gravado o vídeo, o mercado fica mais vazio porque é o dia de limpeza e desinfecção.

Na véspera, Bolsonaro falara em trabalho conjunto com governadores e prefeitos. Também havia recuado do discurso de que era preciso retomar as atividades econômicas, que, agora, parece resgatar ao postar o vídeo do feirante.

“Não é um desentendimento entre o Presidente e ALGUNS governadores e ALGUNS prefeitos. São fatos e realidades que devem ser mostradas. Depois da destruição não interessa mostrar culpados”, escreveu na sequência o presidente na rede.