Bolsonaro ressuscita vídeo em que fala que não irá comprar a Coronavac

Jair Bolsonaro parece disposto a insistir na briga para não deixar a vacinação contra o coronavírus no Brasil ocorrer da forma mais rápida possível. Nesta terça-feira, 15, o presidente repostou em seu canal no Youtube um vídeo no qual aparece afirmando que não irá comprar a Coronavac, vacina em desenvolvimento pelo Instituto Butantan em parceria com uma empresa chinesa.

Na peça editada, sob o título de recadinho, Bolsonaro aparece em uma de suas “lives” reclamando de um aumento de impostos promovido por João Doria. No caso, o aumento do ICMS que passa a valer em 2021. No final, diz que o ele, “que é o governo”, não irá comprar a vacina em desenvolvimento no Estado.

“Outra coisa, ninguém vai tomar sua vacina na marra não, tá ok? E eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, é do povo, e não vai comprar sua vacina não”