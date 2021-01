Bolsonaro retorna hoje a Brasília

Ainda sem compromissos oficiais na agenda, o presidente Jair Bolsonaro deve retornar nesta segunda-feira, 4, a Brasília, depois de uma semana de descanso e aglomeração no Guarujá. A previsão é que o chefe do Executivo chegue à capital até o fim do dia, segundo a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom).

Mais cedo, o presidente usou as redes sociais para reforçar a defesa do tratamento precoce da covid-19 e da não obrigatoriedade na imunização da população. Ele destacou que a vacina emergencial “está a caminho”, após certificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “O tratamento precoce salva vidas. A vacina emergencial (depois de certificada pela Anvisa), e não obrigatória, está a caminho”, escreveu Bolsonaro.