Pressionado pela fortíssima reação negativa, Jair Bolsonaro decidiu revogar o artigo da MP 927 de que permitia que os empregadores suspendessem por até quatro meses os salários dos seus funcionários.

“Determinei a revogacao do art.18 da MP 927 que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses sem salário”, anunciou o presidente no Twitter.