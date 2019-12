Bolsonaro revoga veto a jornal

Equipe BR Político

Após críticas de entidades que defendem a liberdade de expressão, o presidente Jair Bolsonaro voltou atrás em sua decisão e revogou o edital que excluiu a Folha de licitação para a assinatura eletrônica de jornais em órgãos do governo.

A decisão foi publicada nesta sexta-feira, 6, no Diário Oficial da União. No dia 31 de outubro, Bolsonaro anunciou que havia determinado o cancelamento de todas as assinaturas da Folha no governo federal. Após ser oficializada, a medida durou pouco mais de uma semana. O edital agora revogado previa a contratação pela Presidência da República por um ano, prorrogável por mais cinco, de uma empresa especializada em oferecer a assinatura dos veículos à Presidência.