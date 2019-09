Bolsonaro saca a Bíblia para falar da Argentina

Equipe BR Político

Após utilizar Enéas Carneiro para falar da Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro acordou neste domingo utilizando a Bíblia para falar da eleição da Argentina, outra de suas polêmicas favoritas nos últimos dias. Bolsonaro sacou sua citação preferida (“Conheceis a verdade e a verdade vos libertará, de João 8:32) para criticar a possível vitória da chapa de Cristina Kirchner. “Com o possível retorno da turma do Foro de São Paulo na Argentina, agora o povo saca, em massa, seu dinheiro dos bancos. É a Argentina, pelo populismo, cada vez mais próxima da Venezuela”, escreveu Bolsonaro.

Na sequência, Bolsonaro ainda postou mais uma citação bíblica, desta vez de Provérbios 28:19: “Quem lavra sua terra terá comida com fartura, quem persegue fantasias se fartará de miséria.” O atual presidente da Argentina, Maurício Macri, precisará aparentemente de um milagre para vencer as eleições de outubro. Nas Primárias Abertas, Simultâneas e Obrigatórias (PASO), realizadas no início de agosto e consideradas como “prévias da eleição”, Macri ficou 15 pontos porcentuais atrás de Alberto Fernández, que tem Cristina Kirchner como vice.