Bolsonaro sai em defesa de Kassio Nunes: ‘Preferiam o Moro?’

Jair Bolsonaro saiu em defesa de sua escolha para o Supremo. Com parte de seus aliados mais “ideológicos” criticando a escolha de Kassio Nunes como substituto de Celso de Mello, o presidente da República disse que tinha uns “10 currículos” em sua mesa e que qualquer nome escolhido seria questionado. Ainda questionou seus críticos: “Preferiam o Moro?”.

“No ano passado inteiro e até abril deste ano vocês queriam quem mesmo? Sérgio Moro. E me ameaçavam no Facebook o tempo todo. ‘Se não for o Moro para o Supremo, acabou.’ Vocês querem que eu troque o Kassio pelo Sergio Moro? Responda aí? Acha que vai ser um ministro lá que vai ser leal as nossas causas? Será que vai ser aprovado no Senado Federal”, disse em sua transmissão nas redes sociais desta quinta-feira, 1.

“Agora pessoal aqui fala palavrões, e julga as pessoas. E gente séria que encaminhou currículo para mim, para o candidato dele, e que escreve essas besteiras. E essas pessoas já foram discriminadas no passado”, reclamou o presidente.

Em sinalização aos evangélicos, que esperavam um ministro que professasse a fé, disse que sua segunda escolha para o Supremo, no lugar de Marco Aurélio Mello, será “terrivelmente evangélica”. E reforçou que ante o currículo, priorizará um nome que “tome tubaína com” ele. Além disso, afirmou que quer um “cara que converse” e que “conheça” Brasília. “Quero que vote de acordo com suas convicções, dos interesses dos conservadores, mas não adianta sair mudo e calado, quero que ele converse.”