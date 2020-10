Bolsonaro sanciona lei do Código de Trânsito e quer novo projeto em 2021

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 13, depois de sancionar a lei que flexibiliza o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que o governo deve enviar no ano que vem mais um projeto para propor mudanças na legislação de trânsito. “Algumas coisas foram alteradas (na Câmara e no Senado). Não era aquilo que nós queríamos, mas houve algum avanço e com toda certeza no ano que vem a gente pode apresentar um novo projeto buscando corrigir mais alguma coisa”, disse em transmissão nas redes sociais.

O projeto de lei sancionado hoje pelo presidente e aprovado em setembro pelo Congresso, aumenta a validade da CNH de 5 para 10 anos para motoristas com até 49 anos e amplia também a quantidade máxima de pontos para a suspensão do documento. “Estamos dando uma chance maior para elemento que cometeu uma infração de trânsito continuar com a sua carteira. Tirar a carteira de habilitação dessas pessoas é tirar o ganha pão deles”, afirmou.

Bolsonaro adiantou, sem dar detalhes, que vetou artigo sobre a regulamentação dos corredores de motos que restringia a circulação de motociclistas.