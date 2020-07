Bolsonaro sanciona, com vetos, lei que obriga o uso de máscaras

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro sancionou, com vetos, a lei que obriga o uso de máscaras em espaços públicos e no transporte público. A sanção está publicada na edição desta sexta-feira, 3, no Diário Oficial da União. O uso do acessório é recomendado por autoridades sanitárias como medida de combate à transmissão da covid-19.

Ontem, em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o presidente já havia afirmado que havia feito “vários vetos”ao texto. Entre eles estão: a obrigatoriedade do uso de máscaras em órgãos públicos e em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas.

O presidente vetou, ainda, o trecho que obrigava o poder público a fornecer máscaras à população vulnerável economicamente. Os estabelecimentos também não serão obrigados a fornecer máscaras gratuitamente aos funcionários.

Bolsonaro também excluiu do texto a proposta do Congresso que agravava a punição para infratores reincidentes ou que deixassem de usar máscara em ambientes fechados.