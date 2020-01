Bolsonaro sanciona fundão eleitoral

Gustavo Zucchi

Após uma sexta-feira recheada de polêmicas, o presidente Jair Bolsonaro decidiu sancionar a Lei Orçamentária Anual de 2020, aprovada pelo Congresso Nacional no final do ano passado. Segundo o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge de Oliveira Francisco, Bolsonaro sancionou de forma integral a LOA, incluindo o valor de R$ 2 bilhões destinado para o fundo eleitoral.

O chamado “fundão” estava sendo um entrave entre o Congresso e o presidente da República. O valor de R$ 2 bilhões foi proposto pelo próprio governo na retificação da LOA, que foi enviada ao Congresso em novembro. Na Comissão Mista de Orçamento (CMO), lideranças tentaram articular um valor de R$ 3,8 bilhões para o fundão, mas recuaram justamente temendo um veto presidencial. Partidários de Bolsonaro, por sua vez, pediam para ele vetar qualquer aumento no valor destinado para o financiamento das eleições deste ano, já que em 2018 este montante foi de R$ 1,7 bilhão.

Bolsonaro inicialmente disse que vetaria o valor. Mas, aconselhado por Jorge Oliveira, que também desempenha o papel de subchefe de Assuntos Jurídicos da Presidência, passou a sinalizar que sancionaria, justificando que um veto poderia ser base para a abertura de um processo de impeachment. Especialistas discordaram, incluindo nomes como a deputada estadual e co-autora do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, Janaína Paschoal (PSL-SP).

Outro possível entrave caso Bolsonaro vetasse o fundão seria o surgimento de possíveis “pautas-bomba”. No final do ano passado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), avisou que um veto presidencial poderia ser entendido pelos parlamentares como uma tentativa de agradar o próprio eleitorado do presidente, deixando o ônus de derrubar o veto para o Congresso. O “troco” poderia vir na forma de pautas agradáveis para população, mas que teriam que ser vetadas pelo presidente da República para não comprometer o orçamento, como uma redução no preço dos combustíveis ou aumento substancial no salário mínimo.