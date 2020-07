Bolsonaro sanciona marco do saneamento com veto que impõe revés a Estados

O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira, 15, o novo marco legal do saneamento, que permite maior atuação da iniciativa privada nos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. A lei aprovada pelo Senado no final de junho sofreu 11 vetos do presidente, alguns dos quais já têm repercutido negativamente entre parlamentares.

Um dos vetos ao texto foi a um artigo que autorizava que as estatais renovassem por mais 30 anos os contratos de programa (sem licitação) atuais e vencidos, desde que isso ocorresse até março de 2022. A medida era encampada pelos governadores e foi condição de parlamentares para a aprovação do projeto. O trecho, inserido durante as discussões do novo marco legal na Câmara, foi importante para que a legislação vencesse a resistência de algumas bancadas, principalmente a do Nordeste. Antes disso, o texto previa que o prazo para que as estatais renovassem esses contratos era de apenas um ano.

Na terça, 14, uma carta assinada por 16 governadores defendendo a permanência do dispositivo foi enviada a Bolsonaro, destacando que o artigo foi fruto de acordo durante a tramitação do texto no Congresso.

Outros dois vetos importantes à lei foram o do trecho que desobrigava a licitação para serviços de resíduos sólidos e drenagem, que havia gerado forte reação das empresas privadas que trabalham com resíduos sólidos, e o que definia que, em processos de privatização de empresas estatais de saneamento, caso os entes públicos decidissem pela não anuência à proposta, caberia a eles assumir a prestação dos serviços. Em nota, o Planalto afirmou que medida poderia causar insegurança jurídica.

A lei é apontada como instrumento para a recuperação da economia no pós-pandemia. A expectativa do governo é de que, com a nova lei, haja privatizações e investimentos de empresas no setor com entre R$ 600 bilhões a R$ 700 bilhões de investimento