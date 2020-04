Bolsonaro saúda apoiadores aglomerados em Porto Alegre

O presidente Jair Bolsonaro voltou a ter contato físico com apoiadores aglomerados na rua. O desta quinta, 30, foi em Porto Alegre, onde uma multidão se reuniu no centro histórico da capital para recebê-lo. Sem uso de máscara, o chefe do Planalto pegou na mão de uma senhora que estava do outro lado da grade e zanzou ao lado de dezenas de pessoas sem o equipamento de proteção.

Ele foi à cidade para participar de uma solenidade de passagem do Comando Militar do Sul, ao lado do vice-presidente Hamilton Mourão e dos ministros da Defesa, Fernando Azevedo, da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e o do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno.