Bolsonaro: ‘Se algum de nós exagerou, foi no afã de buscar solução’

O presidente Jair Bolsonaro adotou um tom conciliador na cerimônia de apresentação da versão atualizada do plano de imunização contra a covid-19, nesta quarta, 16, no Palácio do Planalto, em Brasília. Um dia antes, fizera questão de afirmar para a TV Bandeirantes que não irá se vacinar, deixando dúvidas sobre os imunizantes disponíveis para proteger a população brasileira contra o novo coronavírus.

“Se alguns de nós extrapolou ou até exagerou, foi no afã de buscar solução”, disse o presidente.

Bolsonaro lembrou o trabalho dos 27 governadores nesta pandemia e dos anônimos que desempenham papel essencial neste contexto.

“Obviamente, momentos difíceis todos nós vivemos, mas depois da tempestade, a bonança. É isso que vislumbra no horizonte do Brasil. São 27 governadores com um só proposito, o bem comum, a volta à normalidade. Muitas pessoas trabalharam nesse objetivo, a grande maioria anônimas, mas foram essenciais para chegarmos a esse dia”, discursou.

Segundo ele, “qualquer fumaça, qualquer discussão anterior ficou na discussão”.

O presidente também inclui os parlamentares que aprovaram medidas emergenciais no Congresso nesta pandemia.

“Todos aqui têm responsabilidade, também deputados e senadores, nos ajudaram e muito, para socorrer Estados e municípios na busca para solução desse problema. Vocês foram excepcionais”, acrescentou.