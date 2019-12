Bolsonaro: ‘Se decisão minha te prejudicar, saio da vida pública’

Equipe BR Político

Jair Bolsonaro prometeu “deixar a vida pública” caso alguma medida sua “prejudique, concretamente” a algum de seus eleitores. “Caso, de concreto, você seja prejudicado por qualquer decisão minha, eu mesmo saio da vida pública imediatamente”, escreveu Bolsonaro .A afirmação foi feita ao compartilhar uma entrevista do general Augusto Heleno, na qual o ministro defende o primeiro ano de Bolsonaro no Planalto.

“Ele imagina fazer muita coisa que a estrutura não vai permitir que ele faça, que a burocracia não vai permitir. E ele vai ter que se acostumar a isso. Ele, quando assume, pensa que pode tudo. Ao contrário, ele pode pouco. Ele tem que se adaptar a todas as conjunturas que o obrigam a se adaptar as regras dos jogo”, diz Heleno na entrevista. Bolsonaro tem sido criticado por parte de seu eleitorado por não ter vetado a figura do juiz de garantia no pacote anticrime, contrariando a vontade de Sérgio Moro.