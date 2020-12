Bolsonaro se encontra hoje com presidente do Paraguai

O presidente Jair Bolsonaro viajou na manhã desta terça-feira, 1, para Foz do Iguaçu (PR), onde fará uma visita às obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai. O evento também contará com a presença do presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez.

Ontem, Bolsonaro retomou as relações diplomáticas com a Argentina, durante reunião virtual com o presidente Alberto Fernández.

Após a visita, os dois chefes de Estado terão uma reunião ampliada de trabalho. Em seguida, está prevista uma declaração conjunta à imprensa. Bolsonaro deve retornar à Brasília ainda nesta terça, com previsão de chegada por volta das 18 horas.