Bolsonaro se nega a responder perguntas incômodas: ‘Vai perguntar para outro’

Jair Bolsonaro deu uma nova demonstração de sua “afabilidade” com a imprensa. Desta vez, em visita a Eldorado Paulista, interior de São Paulo, o presidente se negou a responder perguntas incômodas e mandou os repórteres presentes “irem perguntar para outro”. “Que pergunta vocês vão fazer? Porque lá em Brasília tá difícil”, disse o presidente. Quando um jornalista disse que era trabalho da imprensa fazer “perguntas incômodas”, Bolsonaro se recusou a responder.

O presidente tem evitado falar com a imprensa desde que ameaçou dar um soco na boca de um repórter que perguntou sobre depósitos feitos por Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. A pergunta viralizou é tem sido usada na internet como questionamento ao atual ocupante do Palácio do Planalto.