Bolsonaro: ‘Se o problema do Brasil… é só o arroz, tá resolvido’

Jair Bolsonaro parece pouco preocupado com o aumento do preço de alguns itens da cesta básica, como o arroz. O presidente minimizou o problema ao conversar com populares na Praça dos Três Poderes neste sábado, 19. Bolsonaro foi questionado por uma mulher após parar para cumprimentar pessoas. “Presidente, não esquece o arroz. Está muito caro”, disse a mulher, como mostrou reportagem do Broadcast Político. “Se os problemas do Brasil… é só o arroz, tá resolvido”, respondeu o presidente, sem dar maiores detalhes de como planeja resolver a questão.

Como mostrou o BRPolítico, Bolsonaro também falou do preço do arroz mais cedo. Em suas redes sociais, o presidente compartilhou um vídeo do deputado Celso Russomano, no qual o parlamentar defende a postura do Ministério da Justiça ao questionar supermercados pelos aumentos no valor do grão. Bolsonaro ainda frisou que não pretende tabelar preços, prática contrária à agenda liberal do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Por sua vez, a própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já admitiu que o valor do arroz não deve baixar tão cedo. A expectativa é que o preço normalize apenas em janeiro, quando começa a safra do grão produzido no Brasil. Bolsonaro também acredita nisso. Em sua “live” na última quinta-feira, disse que uma “supersafra” do produto deve resolver a problema do preço do grão.