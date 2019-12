Bolsonaro se reúne com Benítez em Cúpula do Mercosul

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro participa nesta quinta-feira, 5, da Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, em Bento Gonçalves, no interior gaúcho. Segundo a agenda, Bolsonaro deve ter primeiro uma reunião com o presidente paraguaio Mario Abdo Benítez, que assume hoje a presidência rotativa do bloco.

Além do presidente do BC, Roberto Campos Neto, seis ministros acompanham Bolsonaro na viagem. São eles: Paulo Guedes, da Economia, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, Tereza Cristina, da Agricultura, Fernando Mandetta, da Saúde, Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, e Osmar Terra, da Cidadania.

Ontem o presidente afirmou que vai apostar uma postura “pragmática” durante o encontro. São esperados acordos sobre proteção mútua de indicações geográficas e tratados sobre transporte de produtos perigosos, sobre serviços financeiros, uma cooperação para defesa do consumidor e de reconhecimento mútuo de assinaturas digitais.

Além disso, em termos bilaterais, os técnicos discutem os termos de um acordo automotivo com o Paraguai e, ainda, a ampliação de voos semanais entre Brasil e Argentina – de 133 para 170, de acordo com o Broadcast Político.