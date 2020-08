Bolsonaro se solidariza com entregador que sofreu ofensas racistas

Jair Bolsonaro, que tem em sua conta uma boa dose de declarações polêmicas, se solidarizou com o caso do entregador que sofreu ofensas racistas em Valinhos, interior de São Paulo. O caso, que é o tema do dia nas redes sociais, surgiu após um vídeo no qual o motoboy é ofendido por um morador de um condomínio da cidade. “Independentemente das circunstâncias que levaram ao ocorrido, atitudes como esta devem ser totalmente repudiadas”, disse o presidente em suas redes sociais.

“Que a indignação dos brasileiros sirva de lição para que atos como esse não se repitam. Todos somos iguais! Embora alguns trabalhem para nos dividir, somos um só povo!”, completou Bolsonaro.