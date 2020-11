‘Bolsonaro segue calado e subserviente a Trump’, diz Marina

A ex-ministra Marina Silva comentou nesta sexta-feira, 13, a decisão de o Brasil de ainda não reconhecer, até agora, a vitória de Joe Biden sobre o presidente Donald Trump nas eleições americanas. O pleito foi realizado há 10 dias.

Há pouco, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que ele pessoalmente reconhece a vitória, mas que “não responde pelo governo”.

“O vice-presidente Mourão disse que a vitória de Biden nos EUA é cada vez mais irreversível. A China reconheceu sua vitória. Bolsonaro segue calado e subserviente a Trump, perfilado com Kim Jong-un da Coreia do Norte, Vladmir Putin da Rússia e Manuel Lopez Obrador do México”, escreveu Marina no Twitter.